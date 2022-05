Pointé du doigt, pour pas mal de choses, mais notamment pour sa gestion des jeune joueurs, Mauricio Pochettino a expliqué comment il fonctionnait pour Prime Video.

« C’est important pour l’avenir du club et des jeunes de leur donner la possibilité de jouer. Mais ils doivent le mériter, c’est un cadeau de jouer pour le PSG. C’est un club et une équipe incroyable et tu ne peux pas donner un cadeau à tous les jeunes. Pour jouer, ils doivent mériter, parce que sinon c’est possible de faire une erreur. Mais petit à petit, les jeunes joueurs seront importants pour l’avenir du club », a jugé Pochettino.