Après sa première victoire à domicile en tant qu’entraîneur du PSG face à Rennes (3-0), samedi soir au Parc des Princes, Mauricio Pochettino a répondu aux questions de la presse. Morceaux choisis.

« Nous avons encore peu de vécu commun. On vient de jouer deux matchs difficiles (Saint-Etienne et Brest). La principale satisfaction réside dans les efforts des joueurs. Le staff, aussi, réalise un travail énorme. Logiquement, on a vu de l’amélioration par rapport à Saint-Etienne. Avec la victoire, déjà, et des concepts mieux travaillés qui nous donnent de la satisfaction. (…) Il faut maintenir le rythme pendant 90 minutes. Cela fait peu de jours que nous sommes là. Je pense que nous y parviendrons car l’effort des joueurs est réel. Le retour de Mauro Icardi ? Il faut y aller doucement. Mauro revient d’une blessure importante. Il travaille. Petit à petit, il revient dans le groupe, à la compétition. Pour lui comme pour Pablo (Sarabia), c’est bien de marquer pour leur confiance mais il faut rester patient. Ce que j’attends, c’est que tous les joueurs me mettent en difficulté au moment de faire le choix du onze de départ. »

Prochain match pour le PSG : le Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille, mercredi à Lens.