Raymond Domenech comprend totalement le choix de sortir Neymar hier, encore auteur d’une piètre performance.

Encore décevant ce week-en à Rennes (0-2), Neymar a quitté ses coéquipiers à la 73e minute de jeu, remplacé par Mauro Icardi. Un choix fort de la part de Mauricio Pochettino que défend notamment l’ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech. Présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe, il a donné son point de vue sur la situation. Il estime notamment que le coach Parisien a des raisons d’en vouloir à Neymar, bien moins performant que ses coéquipiers Lionel Messi et Kylian Mbappé.

« Pochettino protège Neymar publiquement mais il l’a quand même sorti à la 70e minute contre Rennes alors que c’est un joueur qui ne sort pas souvent. Pochettino est conscient que ce que fait Neymar est insuffisant car à côté de ça, il n’a pas sorti Mbappé, Messi et Di Maria. C’est dire à quel point il a trouvé que Neymar n’était pas bon ». Les doutes sur l’état physique et la méforme du Brésilien se multiplient depuis plusieurs semaines. Et ce n’est pas ce match complètement raté par l’ancien du Barça qui va dissiper les doutes et faire taire ses détracteurs…