Déjà déçu par la gestion en interne du PSG, Mauricio Pochettino aurait bien menacé de quitter le club cet été à en croire la presse britannique.

Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid et de son ancien club Tottenham, Mauricio Pochettino restera bien sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pourtant, l’Argentin a bien eu l’intention de quitter la capitale le mois dernier à en croire les informations du journaliste britannique Duncan Castles, invité du Transfer Window Podcast. L’ancien manager des Spurs aurait fait part de son envie de quitter le PSG à cause d’un effectif trop peu fourni et de la situation des stars du club, trop intouchables à son goût. Il aurait même ouvert grand la porte aux deux clubs cités plus haut, le Real Madrid et Tottenham.

« Ces deux clubs ont bien parlé à Pochettino, notamment parce qu’il avait envoyé des signaux comme quoi il n’était pas heureux au PSG. Tottenham a essayé de le faire revenir, et Pochettino encourageait cette démarche. Et en même temps, il a discuté avec le Real Madrid sans masquer son intérêt. Mais le PSG s’est montré ferme, et a fait savoir qu’il réclamerait une somme colossale pour lâcher son entraineur, ce qui a mis fin aux deux pistes », révèle Duncan Castles, qui assure que le président Nasser Al-Khelaïfi a géré la situation d’une main de maître, rassurant au passage son entraîneur concernant la question de l’effectif parisien pour la saison à venir. Après l’officialisation du transfert de Georginio Wijnaldum il y a quelques jours, il faudra donc s’attendre à d’autres arrivées de taille à Paris.