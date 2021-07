Selon le journaliste Gilles Favard, Mauricio Pochettino va devoir rapidement faire le ménage au club pour réduire la masse salariale.

Si du côté des arrivées le Paris Saint-Germain a frappé très fort cet été, la liste des départs semble bien maigre. Trop maigre pour atteindre les 180 millions d’euros nécessaires pour équilibrer les comptes, comme le révélait cette semaine le journal L’Equipe. En effet plusieurs joueurs, qui n’entrent pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino, ont un salaire très élevé et ne sont donc pas enclins à vouloir quitter le PSG. Une grosse boulette commise par la direction du club, que ne manque pas de souligner le consultant de la chaîne L’Equipe, Gilles Favard.

“Le plus gros problème de Paris, ce sont les salaires. Paris est arrivé et a été obligé de surpayer ce qu’ils ont eu. Je pense que là, ils peuvent se remettre un peu à niveau. Pour se remettre à niveau, il va leur falloir une victoire en Ligue des champions pour les asseoir sur l’historique européen et mieux négocier avec les joueurs. Paris a toujours les mêmes réseaux.”