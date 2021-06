L’ancien Gunners Robert Pirès s’inquiète concernant la condition physique de Kylian Mbappé dans cet Euro 2020.

Depuis le début de cet Euro 2020, Karim Benzema et Antoine Griezmann sont les deux seuls buteurs de l’équipe de France. Hier encore, Kylian Mbappé a eu l’occasion d’ouvrir son compteur face au Portugal (2-2), mais il a buté sur Rui Patricio en première mi-temps. De quoi inquiéter le consultant de RTL, Robert Pirès, qui pense que le prodige de 22 ans a gaspiller toute son énergie avec le Paris Saint-Germain.

« Je l’ai trouvé très éprouvé, fatigué, émoussé. Ça se voit parce que malheureusement, quand il décide d’accélérer, il n’y a plus ce gaz qui lui permet de prendre de la vitesse et de passer devant son défenseur. On sent qu’il se passe quelque chose sur le plan physique mais après il faut comprendre, on lui a beaucoup demandé tout au long de la saison avec le PSG en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Donc je pense qu’il est en train de le payer malheureusement, ça arrive au mauvais moment. Mais encore une fois, la première phase vient de se terminer, on est qualifiés. A lui maintenant de récupérer des ressources pour retrouver son jeu qui est fait d’explosivité, de dribbles et dans lequel il fait généralement la différence. On le connaît tous, on sait de quoi il est capable. Même si demain il ne marque pas, ce qui est important pour lui, c’est de retrouver ses sensations qui lui permettent de faire la différence. »