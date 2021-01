Ancien directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano connaît bien Mauricio Pochettino et pense qu’il peut être l’homme de la situation pour relever le PSG.

Dans une interview accordée au journal « El Païs », il parle de l’arrivée de l’Argentin sur le banc du Paris Saint-Germain et lui fait totale confiance pour révolutionner le club de la capitale. « Pochettino a l’habitude de transporter de grosses pierres lourdes jusqu’au sommet de la montagne. Le PSG étant l’un des plus hauts sommets du football mondial, atteindre le sommet sera plus difficile. Mauricio le sait bien car il regarde depuis des années dans cette direction et rêve de ce moment. » A commenté celui qui fut également ancien attaquant international argentin durant sa carrière.

Avant de conclure : « Il n’est pas nécessaire de se demander ce qu’il doit faire pour réussir car nous connaissons tous la réponse depuis que le Qatar a placé son intérêt et son prestige dans le club français: gagner. Quoi ? En principe, tout. Parce que le PSG fait partie de ces clubs qui appellent les défaites une crise.”