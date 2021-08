Pas particulièrement inquiet du tirage de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino est surtout impatient d’en découdre avec Manchester City.

Le tirage au sort de la Ligue des champions a offert un groupe particulièrement corsé au PSG avec Manchester City, le RB Leipzig et Bruges. Interrogé sur Twitch, le coach Parisien Mauricio Pochettino s’est surtout attardé sur les retrouvailles avec Pep Guardiola et les Citizens. Peut-être l’occasion également de revoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo face à face.

« Je suis si heureux. Quand vous jouez ce genre de compétition, toutes les équipes sont bonnes. Nous devons respecter tous nos adversaires. Le plus important c’est d’être prêt quand la compétition va démarrer. C’est toujours spécial de jouer Manchester City qui est l’une des meilleures équipes d’Europe. Ça fait des années qu’ils essaient de gagner la Ligue des Champions. Nous devons gagner, ce sera très dur. C’est toujours important de remporter tous les matchs, d’être premiers de notre groupe. Ce sera notre objectif. »