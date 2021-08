D’après la presse italienne, les dirigeants du PSG auraient refusé de négocier avec Jorge Mendes cet été en vue du transfert de Cristiano Ronaldo.

Toujours déterminé à quitter la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo se rapproche de plus en plus de Manchester City. Remballé cette semaine par Harry Kane et les dirigeants de Tottenham, les Sky Blues feraient bien de CR7 le successeur de Sergio Agüero. Un temps annoncé à l’affût en cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain ne devrait pas se mettre en travers de la route de Pep Guardiola.

D’après les informations de Sky Italia, Mauricio Pochettino et les dirigeants du PSG auraient même fait savoir explicitement à Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, qu’ils ne sont pas intéressé par les services du quintuple Ballon d’Or. L’agent du Portugais ne fera donc pas escale à Paris dans les derniers jours du mercato estival. Avec déjà Neymar et Lionel Messi dans son effectif, le PSG préfère mettre ses dernières cartouches dans dans le dossier Mbappé. L’objectif du club est toujours de garder et de prolonger le prodige de Bondy, dont le contrat expire en 2022.