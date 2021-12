Incapable de donner une vrai identité de jeu au PSG, Mauricio Pochettino s’en sort souvent grâce à des coup d’éclats des ses joueurs. Et après le match face à Lens ce dimanche, l’Argentin a encore les oreilles qui sifflent…

Bixente Lizarazu : « Ils s’en sortent toujours avec des individualités. Ça ne va pas durer éternellement, un jour ils vont prendre cher, c’est sûr, ils vont en prendre 3-4. Parce qu’il y a trop de passivité, parce que les individualités ne pourront pas toujours faire la différence. Dans l’attitude, ce n’est pas suffisant. C’est toujours une photocopie. Il y avait City et là il y a Lens. City, c’est le très haut niveau international, Lens c’est une très bonne équipe de Ligue 1. Et, face à Lens, ils donnent l’impression de passivité, d’une équipe qui n’y est pas, qui n’a pas envie, qui n’a pas d’énergie et Pochettino, on se demande s’il maîtrise quelque chose aujourd’hui. On a l’impression qu’il n’est plus coach, qu’il est accompagnateur de cette équipe et qu’il n’arrive plus à la transcender, donc ça devient assez inquiétant », a prévenu l’ancien international français pour l’émission Téléfoot.

Habib Beye : « Ce qui m’inquiète un peu, c’est lorsqu’il dit ‘on a dû changer de système pour s’adapter à l’adversaire’. Mais l’adversaire, en fait, Lens ils proposent ça depuis plus d’un an et demi !, a taclé l’ancien défenseur de l’OM. Aujourd’hui, on n’a pas vu une subtilité de la part de Franck Haise. Ce qu’a proposé Lens, c’est ce qu’ils proposent chaque semaine et, quand vous êtes le PSG, vous avez quand-même analysé Lens avec vos analystes vidéo. Et chercher comment contenir Lens à travers un match en changeant quatre fois de système, c’est ça qui m’interpelle. C’est-à-dire que, s’ils ont analysé Lens, ils savent dès le début du match comment se comporter pour bloquer Lens. Ce n’est pas pendant le match que vous découvrez que Lens joue avec Frankowski et Clauss très très haut. (…) De le voir chercher comme ça pendant tout le match comment il doit bloquer les côtés, c’est ce qui m’inquiète un peu », a analysé le consultant Canal +.

Mauricio Pochettino va-t-il survivre à la trêve hivernale, ou va-t-il subir le même destin que Tuchel ?