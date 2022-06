Interrogé par Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir joué cartes sur table. Le Paris Saint-Germain rentre dans une nouvelle ère et se concentrera désormais sur le développement de ses joueurs plutôt que sur l’achat de stars confirmées.

« Dream Bigger’, c’est bien, mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes. On ne veut plus du flashy, du bling-bling. C’est la fin des paillettes. On va avoir le meilleur centre d’entraînement du monde. Mon objectif pour les prochaines années est de n’avoir que des joueurs parisiens au PSG. Il y a 11 ans, j’ai dit que je voulais former le futur Messi, aujourd’hui je dis qu’on veut former le futur Mbappé, qui viendrait lui aussi de Paris. Ce n’est pas facile, mais on a tout pour y arriver !« , a lancé Nasser Al-Khelaïfi dans des propos accordés au Parisien.

Un discours qui semble rentrer en concordance avec l’arrivée surprise de Luis Campos comme conseiller sportif du Paris Saint-Germain additionnée au recrutement de Christophe Galtier. La direction parisienne semble désormais vouloir miser sur un groupe uni, aux identités similaires.