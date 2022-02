Dans une interview accordée à la Gazette Dello Sport, Michel Platini, a conseillé à la Juventus Turin, d’investir sur Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale.

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Juventus Turin … mais où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? En fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, le champion du monde 2018 voulait rejoindre le Real Madrid mais les dirigeants parisiens n’ont pas souhaité le voir partir du club. Depuis, les l’état major du PSG pousse pour faire signer un nouveau contrat à son numéro 7. Ce vendredi, Michel Platini, a conseillé aux dirigeants de la Juventus Turin, d’investir sur le natif de bondy car il est le digne successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« L’héritier de Messi et Ronaldo ? Mbappé ! Il est très fort, super rapide. Aujourd’hui, il est au top», a-t-il lâché. «Je dirais à l’Avvocato (Gianni Agnelli, président de la Juventus à son époque) : « prenez Mbappé ! Si vous avez l’argent évidemment. Moi, je n’ai pas d’héritier parce qu’il n’y a plus de n° 10, mais des meneurs reculés comme Jorginho et Pirlo. Peut-être que, dans le football d’aujourd’hui, je ne jouerais pas », a confié l’ancien numéro 10 de l’équipe de france.

En attendant, Kylian Mbappé, qui porte le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison avec 22 buts en 33 matchs toutes compétition, sera sur la pelouse du Parc des Princes, samedi soir face à l’AS Saint-Etienne.