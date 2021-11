Entraîneur actuel du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino rencontre pas mal de difficultés avec son équipe. Si les résultats sont aux rendez-vous en ce début de saison, c’est le jeu qui n’est pas présent.

Du coup, bon nombre d’observateurs parlent d’un éventuel départ du technicien argentin. Et Pierre Ménès a trouvé le profil idéal pour le remplacer en cas de départ à l’avenir. « En termes de charisme, Zidane serait un bon coach pour le PSG. Si Zizou va à Paris, ça va en gratter plus d’un. Mais je ne vois pas pourquoi il s’interdirait d’aller au PSG en tant qu’entraîneur. Le projet de coacher une équipe de cette dimension ne peut que l’attirer. Le fait qu’il soit Marseillais, cela me paraît assez futile comme argument », a d’abord expliqué le journaliste sur son blog.

Avant de conclure : « Les résultats qu’il a eus avec le Real Madrid plaident pour lui. Mais bon, Emery avait gagné trois fois l’Europa League avant de venir au PSG, où il a fait globalement n’importe quoi, Tuchel était en conflit avec Leonardo et il a gagné la Ligue des Champions quand il est parti. Quant à Pochettino, j’ai beau chercher, je ne lui trouve pas beaucoup de qualités. » Zinedine Zidane est pour le moment libre depuis son départ du Real Madrid la saison dernière. Affaire à suivre…