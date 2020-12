L’attaquant du PSG est tombé sous le charme de la mannequin Melodie Penalver.

Un petit like sur une publication Instagram qui vient d’enflammer les réseaux sociaux. L’attaquant star du Paris Saint-Germain, Neymar Jr, a liké la publication de Melodie Penalver en maillot de bain sur son Instagram. Marca affirme même que Neymar a été « captivé » par la beauté de la star de la télé-réalité. La jeune femme suivie par plus de 790.000 abonnés est en couple depuis neuf ans avec son compagnon. Melodie et son partenaire Cristian Jerez ont participé à l’émission de télé-réalité Temptation Island. Une nouvelle conquête dans les prochaines semaines pour Neymar ?