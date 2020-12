Le jeune Français Timothée Pembélé, 18 ans, a été titularisé par Thomas Tuchel face à Bordeaux (2-2), samedi soir lors de la 12e journée de Ligue 1. Sa réaction.

Timothée Pembélé a été impliqué dans l’ouverture du score des Girondins sur corner. Mais le jeune défenseur a ensuite globalement réalisé un bon mach. « C’était ma première titularisation en Ligue 1. J’ai bien commencé malgré ce but contre-mon-camp (10e). J’ai su relever la tête, je me suis bien rattrapé. Au final on fait 2-2, un résultat qu’on ne voulait pas mais on s’est bien battu. Je trouve qu’on a fait un bon match dans l’ensemble, même si on a manqué d’efficacité devant le but. Mais en dehors de ça, ça s’est bien passé pour ma part. »