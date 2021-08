Prêté par le Paris Saint-Germain au Girondins de Bordeaux pour la saison en cours, Timothée Pembélé a livré ses premières impressions.

“J’ai choisi les Girondins parce que ce projet m’a plu, avec le nouveau coach et de nouveaux dirigeants. Ce projet s’appuie beaucoup sur les jeunes, pour leur développement. C’est le meilleur projet qui m’ait été proposé. Je connaissais pas mal de joueurs avec qui j’étais en sélection, dont Yacine Adli avec qui j’étais formé au PSG. Pour ce qui est de la ville et de la région, je ne les connais pas encore, je suis en train de découvrir. Pour ma part, je suis très content d’être là, je vais tout donner pour le club, hâte de vous rencontrer et allez Bordeaux ! » Pour rappel, le Titi du PSG avait disputé 9 matches toutes compétitions confondues la saison passée (442 minutes / 1 but).