Ancien joueur du Paris Saint-Germain Javier Pastore continue de suivre son ancien club et attend avec impatience de pouvoir assister au Clasico.

Le milieu de terrain argentin qui évolue aujourd’hui en Espagne avec le club d’Elche donne son expertise concernant le Clasico du football français demain soir entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. « Ça se joue ou déjà ? Au Vélodrome. 1-3 pour le PSG, pronostic Pastore dans une interview accordée à Téléfoot en compagnie de Benedetto. Et si on peut le voir ensemble, on le fera évidemment. »