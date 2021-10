Aujourd’hui en Espagne avec le club d’Elche, Javier Pastore est revenu sur l’arrivée de son compatriote Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Ancien joueur du club de la capitale, il a été agréablement surpris par son choix.

« J’ai été un peu surpris. Je pensais qu’il allait rester à Barcelone. Quand la nouvelle de son départ est tombée, je savais que la seule équipe qui pouvait le recruter était le Paris Saint-Germain. Pas seulement pour l’argent, mais pour la ville, la qualité de vie. Pour beaucoup de choses, c’était la meilleure option pour lui de partir au Paris Saint-Germain. J’étais surpris. On est maintenant supporter du Paris Saint-Germain et de Messi. Cela me fait plaisir de voir le meilleur joueur du monde au club, » a déclaré le nouveau joueur d’Elche à RMC Sport.

Avant de terminer : « C’est un joueur extraordinaire. Il peut faire gagner un match sur une action. On l’a vu en Ligue des champions avec une accélération et un but (contre Manchester City). C’était facile. C’est un joueur qui peut faire la différence tout seul, même à 34 ans. »