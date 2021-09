Vincent Duluc est revenu sur le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Ce dernier pense également que le statut de favori ne sera pas facile à assumer pour les partenaires de Lionel Messi.

« Est-ce un danger d’être favori de la Ligue des Champions ? Si ce n’était pas un danger, tout le monde serait ravi d’être favori. C’est flatteur, ça met la lumière sur vous. Malheureusement, c’est un fardeau dans le sport en général et dans le football, cela implique une pression. Donc oui, ce n’est pas spécialement confortable pour le PSG d’être l’équipe à battre pour des raisons sportives et extra-sportives. Mais cette étiquette est indécollable parce qu’il y a une vraie équipe avec Messi et le recrutement de l’été. Ce n’est pas du tout confortable… » A expliqué le journaliste sur le plateau de la « Chaîne l’Equipe. » Paris débute sa campagne européenne ce mercredi soir avec un déplacement en Belgique face au Club Bruges.