Un temps annoncé au Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo devrait finalement poursuivre sa carrière sous le maillot de la Juventus Turin.

D’après les informations de la « Gazzetta dello Sport », la star du Portugal va rester en Italie et dans la Piémont lors du mercato estival. Il est même attendu à Continassa au centre d’entraînement de la Juve aux alentours du 25 juillet à son retour de vacances. Il aurait fait savoir au club turinois qu’il était impatient de faire sa reprise. Les vacances auraient en effet dissipé tous les doutes sur son avenir à la Juventus. S’il a eu un simple contact avec le PSG, l’affaire n’est jamais allée plus loin. Il se pourrait même que Jorge Mendes, son agent, et le président Andrea Agnelli finissent par discuter d’une prolongation de contrat au delà de 2022. Une question qui se posera au retour de vacances du boss de la Juve. Le PSG ne pourra pas aligner Ronaldo, Mbappé et Neymar dans le même 11.