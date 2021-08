Qui a dit que le mercato estival du Paris Saint-Germain était terminé ? Dans le sens des arrivées, un dernier gros coup serait dans les tuyaux et le club de la capitale serait en bonne voie pour acquérir Eduardo Camavinga.

Toujours dans la course pour Paul Pogba, le Paris Saint-Germain semble avoir quelque peu jeté l’éponge pour recruter l’international français sur le mercato. En revanche comme l’explique le « Parisien », le nom de Camavinga circule autour du Parc des Princes. « Les négociations ont été ouvertes il y a plusieurs mois entre les deux parties et Paris a au moins deux atouts dans sa manche : l’international français de 18 ans rêve de rejoindre le club de la capitale et comme il ne souhaite pas prolonger en Bretagne. Autrement dit, le vice-champion de France pourrait s’attacher les services du prodige rennais avant la fin du mercato et le club breton réclame 30 millions d’euros pour libérer son joueur de 18 ans avant le 31 août. Affaire à suivre…