Mauricio Pochettino sera bel et bien l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le coach argentin va pouvoir ainsi faire une saison complète, sa première sur le banc parisien.

Annoncé sur le départ pour le Real Madrid il y a quelques semaines, le technicien argentin ne bougera pas et va continuer son aventure sur le banc du Paris Saint-Germain. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano. Il n’a y aucun débat et Pochettino va coacher les stars du club de la capitale dans quelques semaines. Il va ainsi pouvoir découvrir ses nouvelles recrues, Georginio Wijnaldum et vraisemblablement Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi.