Alors que Kylian Mbappé aurait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid en début de semaine, le Paris Saint-Germain aurait formulé une offre à Paulo Dybala pour pallier son départ.

En fin de contrat en juin prochain, Paulo Dybala serait sur les tablettes de plusieurs écuries dont l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid, Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain. Selon les informations de la presse italienne, relayées par Fichajes.net, la direction parisienne aurait formulé une nouvelle offre à l’Argentin afin de pallier les départs d’Angel Di Maria et de Kylian Mbappé. A 28 ans et auteur d’une saison convaincante avec 15 buts et 6 passes décisives à son actif en 37 rencontres disputées toutes compétitions confondues, il est l’une des belles opportunités à saisir lors du prochain mercato estival. Profil très apprécié par Leonardo, le voir arriver au Paris Saint-Germain serait loin d’être étonnant.