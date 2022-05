Particulièrement actif sur le mercato, le PSG multiplie les pistes offensives et aurait ciblé l’homme fort d’Unai Emery du côté de Villarreal, Arnaut Danjuma, pour pallier le départ d’Angel Di Maria.

Sans doute l’une des révélations de l’année sur le continent, Arnaut Danjuma réalise une saison impressionnante sous les ordres d’Unai Emery avec 16 buts et 4 passes décisives à son actif. Artisan de la superbe saison européenne de Villarreal, le Néerlandais ne devrait pas s’éterniser en Espagne alors que son nom résonne désormais dans les plus grandes écuries européennes. Sous contrat jusqu’en juin 2026 et estimé à 50 millions d’euros par Transfermarkt, l’ailier de 25 ans possède une clause libératoire de 75 millions d’euros que le Paris Saint-Germain serait prêt à lever.

Selon les informations dévoilées par ESPN, le Paris Saint-Germain aurait ciblé Arnaut Danjuma comme remplaçant potentiel à Angel Di Maria. L’Argentin arrive au terme de son contrat et laissera un vide dans la ligne offensive parisienne. Un manque que Leonardo souhaiterait combler en accordant sa confiance à Unai Emery en recrutant son précieux protégé. Liverpool serait le principal concurrent du Paris Saint-Germain dans ce dossier.