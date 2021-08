Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et ancien Ballon d’Or, Jean-Pierre Papin trouve formidable pour le championnat l’arrivée de Lionel Messi.

“Pour le Championnat de France, c’est magnifique, ce sera l’un des plus suivis au monde et le coup de projecteur est parfait. Après pour les empêcher de tout gagner, ce sera dur, mais Lille l’a fait. Les surprises peuvent arriver. Mais ce sera un casse-tête que de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé.“ estime Jean-Pierre Papin dans un entretien accordé à « La Provence. » Bonne chance pour les équipes de Ligue 1 et même européennes qui vont rencontrer l’armada parisienne cette saison.