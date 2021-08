Le journaliste Denis Balbir donne son avis sur l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il partage la même expertise que bon nombre de personnes et trouve que Messi à Paris est une superbe nouvelle pour le football français.

« Il fallait s’y attendre : Messi au PSG allait susciter beaucoup de jalousie. C’est déjà le cas et personnellement je n’ai pas envie de prêter trop d’attention à ces gens-là. Si Messi avait débarqué en Bundesliga, on ne les aurait pas entendus… Et pas sur que cela aurait pesté de la sorte chez les dirigeants français. Je ne vais pas aller dans le sens des clubs jaloux du PSG. Ce sera un bonheur de voir Messi avec le maillot parisien. Cela va redonner de l’impact à une Ligue 1 moquée hors de nos frontières et comparée par certains à la Jupiter belge ou au championnat de Suisse. Déjà avant Messi, c’était faux. Avec Messi, c’est encore plus faux. » A lâché Balbir sur « But Football Club. »