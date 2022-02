Ce samedi, le Paris Saint-Germain s’est incliné, 3-1, contre le FC Nantes, lors de la 25e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Marco Verratti, qui a une nouvelle était excellent, a poussé un coup de gueule contre les arbitres.

Marco Verratti et les arbitres c’est une histoire. À l’issue de la défaite, 3-1, contre le FC Nantes, l’Italien était particulièrement remonté contre l’arbitre et le comportement Mickael Lesage, arbitre de cette rencontre: « Comment c’est possible qu’on prenne dix cartons jaunes! L’arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l’arbitre. C’est le seul match… le seul arbitre qui fait des choses comme ça. Comment c’est possible de ne pas donner carton jaune (sur Appiah à la fin)? C’est jaune, c’est rouge, c’est penalty. Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres », a déclaré le milieu de terrain parisien au micro de Canal +

Interroge sur le match perdu par son équipe, Marco Verratti estime que centre défaite n’est pas inquiétante pour la suite de la saison du Paris Saint-Germain: « On n’a pas bien défendu sur contre-attaques et on prend trois buts pareils. C’est le seul regret qu’on a ce soir. On s’est créé des occasions claires, manque de réussite, le gardien a arrêté un penalty et a fait de grands arrêts. Mais on a eu des occasions, on a réglé ça en deuxième période, on était meilleurs. C’est le football, on doit leur donner le mérite. Cela n’a rien à voir avec le match de mardi, quand on gagne, on ne fait pas la fête, on travaille », a confié le champion d’Europe à Canal+

Le Paris Saint-Germain devra réagit samedi prochain à 21h lors de la réception de l’AS Saint-Étienne, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.