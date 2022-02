En entretien dans le documentaire de Canal + « Galactiques », Angel Di Maria a montré toute sa détermination avant la rencontre le Ligue des Champions face au Real Madrid ce mardi (21h). Pour l’Argentin, le PSG peut remporter cette confrontation.

« Nous sommes tous les deux premiers de nos championnats respectifs, nous sommes en 8es de finale de la Ligue des Champions. Ce sera équilibré mais on donnera tout pour passer. Nous avons Messi, le meilleur joueur du monde, Neymar, Mbappé, et d’autres joueurs incroyables. On passera tranquillement si l’on fait un bon match », a lancé Di Maria.