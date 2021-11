Le Paris Saint-Germain s’est imposé, 3-2, sur la pelouse des Girondins de bordeaux au terme d’une production collective globale assez décevante. A l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a reconnu que le jeu de son équipe n’était pas excellemment même si les résultats sont là.

Kylian Mbappé sur Canal+: « Si on a tremblé jusqu’au bout? On n’a pas tremblé nous, aujourd’hui c’était moins dur que d’habitude. On s’est mis à l’aise. Ils marquent à la fin, c’est évitable mais on ne peut pas dire qu’on a tremblé. C’était plus le cas ces dernières semaines que là. On a eu des séquences de haut niveau, on a montré notre qualité. On va dire que ce n’est pas encore suffisant par rapport à l’équipe qu’on a mais on essaie de s’améliorer jour après jour. On espère que ça va aller de mieux en mieux. Les critiques sur le jeu? Je ne sais pas si c’est normal mais ça se respecte. Chacun a le droit de donner son opinion. Les gens pensent qu’on joue mal… je pense qu’on ne joue pas très bien en ce moment mais on arrive à gagner. On va continuer à travailler parce que l’effectif est travailleur et conscient. Maintenant ce n’est pas si alarmant. Mais on va continuer à travailler. »