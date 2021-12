Ce samedi, Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse avant d’affronter, dimanche à 21h Feignies-Aulnoye, club de National 3 en 32e de finale de la coupe de france où il a demandé à ses joueurs de ne pas sous estimer cette équipe sous peine d’une énorme désillusion.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Valenciennes pour affronter les amateurs de Feignies-Aulnoye en 32e de finale de la Coupe de France. Si le club de la capitale est largement favori de cette rencontre, Mauricio Pochettino ne souhaite pas que ses joueurs prennent ce match à la légère et leur demande de respecter l’adversaire.

« Bien sûr. On voit que dans les matchs de Coupe, c’est toujours le risque. On l’a vu un tas de fois dans cette épreuve, ici mais aussi dans les autres pays. Si l’équipe du niveau supérieur ne prend pas au sérieux, elle peut avoir des problèmes. C’est la magie de cette épreuve et c’est une des clés du match. On doit respecter Feignies. On pense qu’on doit faire preuve du même respect quel que soit l’adversaire ou la compétition dans laquelle tu évolues. C’est quelque chose de très important. On doit se montrer professionnels », a prévenu le coach parisien.

Pour cette rencontre, l’entraineur argentin a annoncé que les titis parisiens auront du temps de jeu tout comme Sergio Ramos.