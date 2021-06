Le milieu de terrain, Georginio Wijnaldum, 30 ans, a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain à l’issue de contrat avec Liverpool. Une recrue de taille selon Omar Da Fonseca.

Le Paris Saint-Germain était à la recherche d’un milieu de terrain et il a peut-être trouvé la perle rare avec l’ancien joueur de Liverpool, Georginio Wijnaldum. Ce dernier auteur d’un très bon début d’Euro 2020 avec les Pays-Bas où il a marqué trois buts lors de la phase de groupe. Omar Da Fonseca, consultant Bein Sport lors de la compétition estime que c’est le type de joueur qu’il manque à Paris : « C’est ce genre de milieu de terrain que l’on recherche et que l’on aime. Pourquoi ? Parce qu’il ne reste pas dans le confort. C’est le typique milieu de terrain qui ne garde pas le ballon, il veut aller de l’avant, se créer beaucoup d’occasions et marquer. C’est une recrue et surtout un renfort évident pour Paris. »