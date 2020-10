Dominique Sopo, président de SOS Racisme, s’est dit “surpris” de la décision de la LFP dans le cadre des accusations de racisme de Neymar envers Alvaro Gonzalez lors du premier Classico de la saison.

La Commission de la LFP a en effet choisi de ne pas sanctionner Alvaro Gonzalez pour ses accusations de racisme de la part de Neymar lors du PSG/OM du 13 septembre dernier.

Dominque Sopo a réagi à cette non-sanction dans une interview pour Le Parisien. “Pour infliger des sanctions, il faut des preuves suffisantes. Il a été estimé qu’elles ne l’étaient pas. Après on peut se demander si la réaction de Neymar lors du match ne venait pas crédibiliser le fait qu’il ait été traité avec des vocables racistes“, a-t-il déclaré. “On peut surtout se poser des questions sur le déni de Noël Le Graët et se demander si ses propos ne sont pas de nature à faire pencher le verdict du côté d’une absence de sanction. les instances sont défaillantes car elles ne mettent pas de moyens pour lutter contre les phénomènes discriminatoires. Je parle d’actions de sensibilisations, de formations, de soutien aux victimes. Le racisme les intéresse moins que la négociation des droits télé. Il est temps que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et réfléchissent pour que les fédérations se bougent et arrêtent ce déni inadmissible“