Le très célèbre supporter de l’Olympique de Marseille René Malleville n’a pas mâché ses mots concernant la victoire du club de la cité phocéenne face au PSG ce dimanche soir lors de la troisième journée de Ligue 1.

“J’ai retrouvé mon OM des années 90 avec des battants et des guerriers face à une équipe de petites fillettes. Ce Neymar qui tournait comme la marmotte de France 3. Il est ignoble ce joueur. Si Neymar était à l’OM, il se ferait jeter. J’ai vu une putain d’équipe de l’OM. Personne ne sort du lot. Payet a bien répondu à ces enfoirés qui osent s’attaquer à sa vie privée, à sa femme. L’OM peut lever la tête. Qu’on ne me dise pas que Paris était diminué. Marseille, nous, on a une équipe. On vous a montrés ce que sont des hommes (…). Et l’arbitre aussi, il faudra savoir qu’on sera à 12 contre 11 pendant tous les matchs. C’est scandaleux” a-t-il déclaré.