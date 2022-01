A 16 journées de son terme, la Ligue 1 a déjà montré ses forces en présence après de multiples rebondissements. Leader incontesté avec 52 points, le Paris Saint-Germain est seul en tête en devançant l’OGC Nice, (42 pts), et l’Olympique de Marseille. Un podium scellé pour Pierre Ménès.

« Oui, cela me semble évident. Au-delà des formes diverses et variées des uns et des autres, je pense que ce sont derrière le PSG, les deux équipes les plus complètes. D’autant que Marseille, qui ne m’avait pas beaucoup séduit sur ses dernières prestations a vraiment fait un très gros match très impressionnant face à Lens. Cela me parait vraiment évident. Surtout que les autres équipes comme Lyon, Rennes, Monaco sont irrégulières. A moins d’une série incroyable d’un côté comme de l’autre, on a le podium déjà. Maintenant qui sera 2 et 3, je ne sais pas. Marseille a un joker face à Lyon« , a annoncé Pierre Ménès en analysant de près la Ligue 1 et ses forces en présence.