L’Olympique de Marseille a mis fin à 9 ans de défaite face au PSG en remportant ce dimanche soir la rencontre 0-1 lors de la troisième journée de Ligue 1. Une désillusion pour Paris comme en témoigne Kimpembe.

“C’est difficile à avaler. Après on a fait dans l’ensemble un bon match, on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions, et c’est une défaite qui fait mal sur un but à zéro. On va dire que c’est la faute à pas de chance, après on est tombés sur un Mandanda vigilant. Il n’y a pas grand chose à dire, ça a été difficile de ne pas marquer, il va falloir faire face” a-t-il déclaré pour le site officiel du club.