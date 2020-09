Après la défaite du PSG contre l’OM (0-1) ce dimanche soir, Neymar a accusé Alavaro Gonzalez d’être raciste. Ce dernier a répondu au Brésilien via Twitter.

“Il n’y a pas de place pour le racisme. Carrière propre et avec de nombreux coéquipiers et amis au quotidien. Parfois, vous devez apprendre à perdre et à l’assumer sur le terrain. Trois points incroyables aujourd’hui. Allez l’OM. Merci à la famille.”