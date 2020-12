Thiago Mendes et sa compagne ont reçu des menaces de mort après la grosse faute sur Neymar lors du choc PSG – OL.

Cette semaine, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais et sa famille ont fait l’objet de menaces de mort après le gros tacle du Brésilien sur son compatriote Neymar dimanche soir. L’épouse de Thiago Mendes, Kelly, s’est confié à CNEWS, dévoilant les messages qu’elle et son partenaire ont reçus à leur domicile après la rencontre. L’un d’entre eux disait clairement : « Pour les actes de votre petit ami, s’il arrive quelque chose à Neymar, vous le paierez de votre vie. Vous et votre famille, un par un ».

De quoi faire froid dans le dos, surtout quand on sait que la blessure du Parisien est finalement minime. Si les images laissaient présager le pire au premier abord, il s’avère que Neymar est victime d’une entorse bénigne qui ne devrait nécessiter que quatre ou cinq jours de repos. La star du PSG pourrait même faire son retour dès dimanche (21h) pour le choc de Ligue 1 face au LOSC.