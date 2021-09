Touché à un orteil, le Français devrait être forfait pour le choc de ce week-end face à l’OL.

Sorti sur blessure cette semaine en Ligue des champions face à Bruges (1-1), Kylian Mbappé est blessé à l’orteil. Si aucune fracture ou fissure n’est à déplorer pour le Français, il devrait tout de même manquer le choc face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45). Après L’Équipe, c’est au tour du journal Le Parisien de confirmer le probable forfait de Kylian Mbappé pour le match de clôture de la 6e journée de Ligue 1.

Kylian Mbappé n’a pas participé à la séance d’entraînement matinale de ce vendredi et ne devrait donc pas fouler la pelouse du Parc des Princes pour affronter les hommes de Peter Bosz. Un forfait de plus qui se précise pour Mauricio Pochettino, déjà privé de Sergio Ramos et Marco Verratti. Juan Bernat et Layvin Kurzawa, en phase de reprise, devrait également manquer ce rendez-vous très attendu.