L’Olympique Lyonnais a fait plaisir aux supporters en s’offrant la victoire ce dimanche face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue 1 0-1. Une bonne lancée qui permet un peu de rêver. Maxwel Cornet, qui a réagi après la rencontre, a exposé de belles ambitions.

« On n’a pas eu peur de cette équipe. On a fait ce qu’il fallait, a apprécié le Gone en conférence de presse. On était face à une bonne équipe de Paris, et on n’a pas démérité. On a vu une très belle équipe de Lyon, solidaire. Les ingrédients qu’on met chaque jour à l’entraînement et la joie de vivre, se ressentent sur le terrain » a d’abord déclaré Maxwel Cornet.

Le Lyonnais de 24 ans a ensuite exposé ses ambitions. « On a à cœur d’aller chercher une qualification. Il y a quelque chose de très beau au bout. On a l’effectif pour, mais on doit rester humbles. »