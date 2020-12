La justice brésilienne vient d’ouvrir une enquête sur la supposée fête organisée par Neymar dans sa villa de la côte de Rio de Janeiro.

Cette fois, c’est du sérieux et la justice a le joueur du PSG dans son viseur. La justice brésilienne vient d’ouvrir une enquête sur la supposée fête du réveillon organisée par l’attaquant du PSG dans sa villa de la côte de Rio de Janeiro. Pour le moment, l’entourage du joueur nie l’existence de cette soirée et le joueur s’affiche sur les réseaux sociaux à différents endroits du pays.

Le procureur de Rio a indiqué avoir reçu « plusieurs plaintes, fondées sur des informations divulguées par la presse, concernant les événements organisés par le joueur Neymar. » Et demande « d’urgence » des précisions sur « le nombre d’invités, l’organisation des fêtes et les éventuelles mesures sanitaires prises. » Pour le moment, l’État de Rio de Janeiro n’interdit pas les soirées dans des résidences privées. Pour rappel, le Brésil est très touché par l’épidémie de COVID-19 avec plus de 194.000 morts.