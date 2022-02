Vendredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 1-0, contre le Stade Rennais en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Xavi Simons, qui était tubaire, a estimé que la victoire était méritée et que les parisiens sont prêts pour le choc face au Real Madrid, mardi à 21h.

« On savait que c’était une équipe difficile à jouer. On a fait notre jeu, le but est arrivé et je crois que c’était mérité. On part contents pour mardi. Mbappé? C’est un joueur très décisif, il nous aide, c’est bien pour nous et pour lui. C’est vraiment un crack, on est content qu’il soit avec nous. On est prêts pour mardi », a confié le néerlandais au micro de Canal +.