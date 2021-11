Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse à la veille du déplacement de son équipe sur la pelouse des Girondins de Bordeaux pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Malgré les difficultés de son équipe dans le jeu, l’Argentin estime que ses joueurs progressent individuellement et collectivement.

Le Paris Saint-Germain réalise un début de saison paradoxal. Excellent en terme de résultat, largement leader de la Ligue 1 et bien placé pour obtenir son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais en terme de jeu, ce que propose le club de la capitale est pauvre.

Mauricio Pochettino, présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement de son équipe sur la pelouse des Girondins de Bordeaux lors de la treizième journée de Ligue 1 a estimé que son équipe était en progrès et a besoin de temps avant d’être performant pendant 90 minutes.

« Je pense que nous progressons collectivement et individuellement. Il faut voir les circonstances. Nous avons recruté de nombreux joueurs, nous avons un effectif de 33. Nous sommes dans un processus de construction et on doit s’attaquer aux priorités qui sont la gestion individuelle et l’adaptation. A partir de là, on peut développer une façon de jouer qui s’appuie sur une organisation collective et des bases solides. Comme entraîneur, j’aimerais gagner chaque match 5-0, avoir 75% de poossession, joeur dans la motié adverse, récupérer le ballon le plus rapidement possible. ce serait l’idéal mais nous sommes dans un long processus. Souvent je ne dors pas en pensant à tout ça », a déclaré l’entraineur Argentin face aux médias.

Le Paris Saint-Germain, qui reste une victoire de justesse contre Lille, champion de France en titre, 2-1, et un match nul, 2-2, contre le RB Leipzig en Ligue des Champions, devra impérativement s’imposer avec la manière contre Bordeaux.