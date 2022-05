Ancien joueur du Montpellier Hérault SC, Nordi Mukiele a enfin trouvé sa place au sein de l’effectif du RB Leipzig dans le championnat d’Allemagne. Des performances qui impressionnent de nombreux clubs dont le Paris Saint-Germain.

L’informations nous vient tour droit de nos confrères de ‘Foot mercato’ qui précisent que : « Plusieurs clubs sont très intéressés par le profil du Français âgé de 24 ans. Parmi eux, on trouve Manchester United. Le club mancunien le suit depuis déjà plusieurs années, et Ralf Rangnick, qui continuera d’occuper un rôle stratégique dans l’organigramme du club, le connait bien. Le Paris Saint-Germain est également sur le coup. Leonardo, le directeur sportif, recherche ce type de profil, avec un joueur capable de jouer à droite pour suppléer Hakimi et dans l’axe pour couvrir le poste de Marquinhos. Troisième club qui le surveille de près, l’Atlético de Madrid. Le directeur sportif Andrea Berta l’apprécie depuis longtemps mais pourrait être freiné par la concurrence, D’autant que le Bayern Munich a également un oeil sur Mukiele. » Peut-on lire.

Le PSG pourrait donc s’attacher les services de Mukiele qui deviendrait en quelques sorte, un dossier à la Abdou Diallo qui a rejoint la capitale en provenance du Borussia Dortmund. Affaire à suivre.