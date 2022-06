Convoqué pour le rassemblement de l’Equipe de France pour les prochains matchs et le début de la Ligue des nations, Moussa Diaby est revenu sur son avenir et il ne semble pas contre un éventuel retour au PSG.

De passage en conférence de presse ce mercredi, celui qui a réalisé une très belle saison avec le Bayer Leverkusen en Allemagne a ouvert la porte pour un éventuel retour en France et pourquoi pas dans son club formateur, Le Paris Saint-Germain. « Paris c’est mon club formateur, le club qui m’a tout appris. Je n’exclus pas un retour. Si le PSG est amené à me contacter, j’y réfléchirais comme pour tout autre club. Oui forcément la Coupe du monde à venir va être un facteur pour le mercato. Cela va être un choix difficile mais pour le moment je suis focalisé sur l’équipe de France et je me poserai après avec ma famille et mes agents. » Révèle le tricolore de 22 ans.

Avant d’assurer une chose ! Il souhaite jouer la Ligue des champions la saison prochaine. « C’est vrai que dans ma réflexion j’aimerais rejoindre un club qui joue la Ligue des champions et les grands matchs. Je vais réfléchir mais je suis concentré sur l’équipe de France et on verra après. » Termine celui qui a été l’un des grands artisans de la qualification en LDC de son club.