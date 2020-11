Entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac évoque le match face au PSG vendredi soir. Il a aussi défendu le coach du PSG Thomas Tuchel très critiqué depuis plusieurs semaines.

« L’entraîneur est toujours le responsable pour tout. Si tu gagnes, ce n’est pas grâce à toi, et si tu perds, c’est de ta faute. De mon point de vue, c’est trop facile de toujours montrer l’entraîneur du doigt. Je sais que Thomas est un bon gars, un très bon entraîneur. » A lancé le technicien monégasque face aux médias

Avant de terminer : « Qu’aurait-il pu faire de plus la saison dernière ? Il a remporté quatre trophées et a mené son équipe jusqu’à la finale de la Ligue des Champions. Il n’aurait pu faire plus que s’il avait entraîné le Bayern Munich et en avait gagné cinq ». Un soutien de poids qui devrait faire plaisir à Thomas Tuchel.