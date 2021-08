Après Alphonse Areola parti en prêt pour West Ham, le PSG pourrait bien offrir un nouveau prêt à un autre des ses gardiens, le Polonais Marcin Bulka.

Prêté la saison dernière en Ligue 2 à Châteauroux, le gardien de 21 ans devrait quitter la capitale et rejoindre la Côte d’Azur et le club de l’OGC Nice, toujours sous la forme d’un prêt selon les informations de Nice Matin. Pour l’heure, aucune option d’achat ne semble exister et Bulka sera gardien numéro deux derrière Walter Benitez qui reste le numéro un. Pour Bulka, ce choix de rejoindre Nice en doublure peut surprendre étant donné que le portier auteur d’un bon prêt à Chateauroux (L2) l’an passé souhaitait accumuler du temps de jeu, ce qui risque d’être compliqué avec un statut pareil. Affaire à suivre…