Daniel Riolo est revenu sur le match de Coupe de France ce lundi soir entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice et la qualification très décevante du GYM lors de la séance des tirs aux buts.

« Paris n’est pas exempt de tout reproche et est jouable avec cette configuration-là ! C’était une énorme erreur de ne pas faire démarrer Mbappé pour cette rencontre-là ! Il n’y avait pas vraiment de raison de ne pas le faire jouer. Une gêne physique ? Tu le fais démarrer, essaye de faire la différence et après tu le sors ! Plus cette équipe bétonne, mieux elle est dans ses automatismes de béton ! Donc je pense que ce n’est pas dans ce sens-là qu’il aurait dû le faire ! Après il y a pas mal de défauts à pointer dans cette équipe du PSG. Déjà il n’y a pas de joueurs qui font des différences, et contre un béton pareil, bah ce n’est pas Messi qui y arrive. Il reste 15 jours pour qu’il allume l’interrupteur, et les jours passent… S’il n’y a pas Mbappé dans cette équipe, c’est très très pauvre ! » A confié le journaliste sur les ondes de « RMC. »