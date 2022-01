Le Brésilien est revenu sur le feuilleton de l’été 2019 dans un documentaire Netflix.

Dans un documentaire sur la carrière de Neymar diffusé sur Netflix à partir de ce mardi, le Brésilien revient notamment sur l’épisode de son retour avorté au FC Barcelone en 2019. La superstar parisienne avait bien l’intention de retourner en Catalogne… mais pour des raisons bien précises.

« Quand j’ai pris la décision de quitter le PSG, ce n’était pas à cause d’un fan ou d’un club. C’est parce que j’ai vu que je me sentais mieux ailleurs. Autant je ne veux pas être au club, autant je ne veux pas être ici, autant je dois me sentir heureux, m’entraîner et me préparer à jouer. Parce que si je joue mal, il ne diront pas : ‘Oh, Paris à mal joué’. Tout tombera sur mon dos. Si le club perd en Ligue des Champions, en championnat et je suis sur le terrain, c’est Neymar d’abord puis le reste de l’équipe. Je connais la charge que je porte, la responsabilité que j’ai. Je n’ai jamais rien eu contre les supporters du PSG, ni contre le club lui-même. Ça n’a jamais été ça. Au contraire. Je suis très reconnaissant, nous sommes du même côté, nous défendons le même maillot. Je suis là pour aider. »