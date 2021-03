Le journaliste Didier Roustan est revenu sur les raisons de la défaite du PSG hier soir au Parc des Princes face à Nantes.

Battu hier soir par le FC Nantes d’Antoine Kombouaré (1-2), le Paris Saint-Germain a laissé s’échapper de précieux points dans la lutte pour le titre de champion de Ligue 1. La faute à l’avalanche de blessures que subit le club depuis plusieurs mois d’après le consultant de la chaîne L’Equipe, Didier Roustan.

« La câlinothérapie, quelque part, tu es obligé de la faire au PSG avec des Neymar et compagnie. Tu ne peux pas être autoritaire comme avec certains joueurs. Tu ne peux pas taper du poing et dire ‘c’est moi le patron !’. Tu peux essayer de convaincre. Et il y est arrivé comme d’autres avant. On sait que c’est un peu compliqué dans ce club. À sa décharge, et celle de Tuchel aussi, comment tu peux faire avec un joueur qui dispute un match sur trois (Neymar, ndlr), qui revient puis disparait puis revient. Idem pour Verratti. Il y a trop de blessés dans cette équipe ! C’est extrêmement compliqué de mettre un jeu en place avec six joueurs d’écart d’un match à l’autre. Pochettino peut avoir une influence sur Neymar, le problème c’est qu’il n’est pas souvent là… Après, quatre ou trois devant, on va voir comment il tranche. »