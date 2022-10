Dans les colonnes de l’Equipe, l’ancien international brésilien Zé Roberto (84 sélections, 6 buts) s’est livré sur son compatriote Neymar (30 ans).

Le milieu de terrain natif de Sao Polo est quasiment certain que Neymar doit absolument quitter le Paris Saint-Germain, en raison du « divorce » existant entre le joueur et le club de la capitale. En effet, celui-ci est persuadé qu’après la Coupe du monde, « Ney » s’en ira pour trouver un club où il sera plus apprécié. Cependant, il n’a pas peur de dire que c’est de la faute du Brésilien si cette relation est si compliquée, relevant son comportement difficile à l’origine de cette mauvaise relation.

« Ça ne peut pas durer. J’ai l’impression qu’il n’a jamais été accepté à 100 % par ses supporters. Mais c’est de sa faute. C’est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J’en suis presque sûr », explique Zé Roberto (48 ans).